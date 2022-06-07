Розжарить до +30º: українців попередили про аномалію і назвали терміни різкого похолодання

/ УНІАН

У вівторок, 7 червня, в Україні очікується спека і без опадів. Температура повітря вдень місцями підніметься до +30 градусів.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер буде переважно північно-східний. Його швидкість сягатиме 3-8 м / с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10 +15 градусів, а на півдні потеплішає до +18.

При цьому вдень температура складе + 23 + 28 градусів. А в Закарпатті очікується спека до + 30 градусів.

/ Facebook/UkrHMC

У свою чергу синоптик Віталій Постригань пише, що червень 2022 року не встиг набрати обертів, а вже презентував липневе тепло.

"В результаті аномального тепла вода в річках прогрілася до 20 - 22º", - підкреслив фахівець.

Він уточнив, що завдяки північно-східним вітрам, які несуть більш свіже повітря, температурний фон знизиться до 18°, що в межах і трохи нижче норми.

"Високе червневе сонце буде дуже добре прогрівати повітря і денна температура буде повністю відповідати річним показникам 26-28º, вночі 12 - 14º", - додав Постригань.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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