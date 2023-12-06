Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

В Україні 7 грудня можуть статися нові спалахи на сонці, що може вплинути на самопочуття людини.

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В Україні затягується магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила сильна магнітна буря. Ця геомагнітна буря триватиме довше, ніж очікувалося. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 3 грудня. Тоді її потужність була на рівні 5-ти балів. Наступного дня потужність бурі зросла до майже 7-ми балів.

5 грудня потужність бурі зменшилася до 5-ти. Очікується, що 6-8 грудня геомагнітний шторм буде на рівні 4 балів, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня

Після цього країну накриє Нова магнітна буря. Вона увірветься в Україну вже 12 грудня, а її потужність буде на рівні майже 5-ти балів.

В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталися 17 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 7 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 59 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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