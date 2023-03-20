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Зірка Парку Юрського періоду хвора на рідкісну форму смертоносного раку

20 березня 2023, 23:16
Сем Нілл вже рік бореться з онкологією, яка, втім, надихнула його на незвичайний крок у його кар'єрі.
Сем Нілл
Сем Нілл хворий агресивною формою раку крові / ua.depositphotos.com

Новозеландський актор Сем Нілл, який відомий своїми ролями в циклі фільмів "Парк Юрського періоду", серіалах "Тюдори" і "Гострі картузи" в інтерв'ю для The Guardian розповів, що хворий на рак крові.

75-річному акторові була діагностована 3 стадія агресивної форми ангіоімунобластної Т-клітинної лімфоми рідкісного типу в березні минулого року-тоді він разом зі знімальною командою перебував у промо-турі фільму "Світ Юрського періоду 3". Після цього відбулися два сеанси хіміотерапії, під час яких Ніл втратив все волосся і відчув себе дуже слабким.

Тоді-то до нього і прийшла ідея написати мемуари - книга під назвою " Я коли-небудь розповідав вам це?" скоро побачить світ. Актор зізнався: він ніколи не замислювався про письменство, але хвороба та хімія позбавили його всіх життєвих сил, а його діяльна натура просто не могла сидіти склавши руки.

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Зараз Сем Нілл продовжує приймати ліки, незважаючи на те, що вступив в стадію ремісії. Про свою хворобу він говорить так: "Я не боюся померти, але це просто дратує мене. Тому що я б дуже хотів ще одне-два десятиліття, розумієш? Ми побудували всі ці прекрасні тераси, у нас є ці оливкові дерева та кипариси, і я хочу бути поруч, щоб побачити, як все це росте. І у мене є мої милі маленькі онуки. Я хочу бачити, як вони стають дорослими. Але що стосується смерті? Мені абсолютно байдуже".

Раніше в ЗМІ з'явилася нова версія причини, по якій розлучилися Ханде Ерчел і Керем Бюрсін - у всьому звинувачують розлучницю Демет Оздемір, нову партнерку "Серкана Болата".

Також іспанський футболіст Жерар Піке, якого нещодавно кинула Шакіра через його постійні зради, вперше прокоментував скандал, який розгорівся навколо їх розриву.

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