Дружина Дмитра Гордона зізналася, чи вона його "вкрала" з попередньої сім'ї

Олеся Бацман з чоловіком Дмитром Гордоном / instagram.com/alesiabatsman

Українська журналістка і дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман дала інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube-каналі DOROTYE, в якому розповіла правду про те, чи зламала вона попередній шлюб свого чоловіка.

Дмитро Гордон був тричі одружений до зустрічі з Бацман. Вперше про їхні стосунки заговорили в пресі в 2011 році, коли журналісти прийшли на світський захід, як пара.

Тоді в ЗМІ з'явилося безліч чуток про те, що Алеся Бацман "вкрала" Дмитра Гордона в його третьої дружини Олени Сербіної.

Аліна Доротюк не втрималася, і запитала про цей інцидент безпосередньо у учасниці цього любовного трикутника - чи правда Бацман стала тією складовою, яка "розбила чари" Олени Сербіної? Тому що Гордон говорив, що його попередня дружина його приворожила.

"Звичайно неправда. Тому що коли ми з Дімою стали зустрічатися, на той момент і він, і я були абсолютно вільними людьми. Тому ні він не розбивав у мене ніяких відносин, ні я не розбивала у нього ніяких відносин. Жовта преса тому і жовта, тому що щось пише, не перевіряючи ту інформацію, яку вона видає, грунтуючись на чутках або на тому, що комусь хотілося бажане видати за дійсне. Але це ж не змінює фактів",- м'яко дала відсіч нинішня дружина Гордона.

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