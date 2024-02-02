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"Шкода, хороша акторка була": зірка "Кухні" здивувала страшною худорбою

Олена Кюпелі
2 лютого 2024, 19:39
Олена Подкамінська має непропорційний вигляд через занадто худе тіло.
Подкамінська здивувала сильною худорбою
Подкамінська здивувала сильною худобою / Колаж Главред, фото Instagram/podkaminskaya_official

Зірка популярного серіалу "Кухня", російська акторка Олена Подкамінська здивувала своєю страшною худорбою.

На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася свіжими фото, на яких виглядає практично анорексично. Її підписники також не на жарт занепокоїлися станом акторки і навіть стали радити їй перестати худнути і набрати вагу.

Сама актриса виклала низку фотографій з поїзда і повідомила, що її поїздка тривала 33 години.

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"Навіщо так худнути? Красива фігура була коли в Кухні знімалася, зараз прям дуже", "Занадто худа", - пишуть підписники.

Подкамінська здивувала занадто худими фото
Подкамінська здивувала занадто худими фото / Скриншот Instagram
Користувачі критикують Подкамінську
Користувачі критикують Подкамінську / Скріншот Instagram
Зірка
Зірка "Кухні" моторошно схудла / Instagram/podkaminskaya_official

Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова розповіла, що у неї в житті бували періоди самотності. "Я залишалася одна. Спочатку було незвично, але тільки тоді, я почала відчувати себе і відчувати, чого я хочу. Багато книжок, фільмів, подруги, які нарешті змогли ночувати в мене в будь-який час. Я часто збирала друзів у себе вдома", - ділиться актриса.

Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова, яка багато років працювала і знімалася в кіно в Росії, розповіла про те, як живе під час війни і що думає про деяких своїх колег.

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