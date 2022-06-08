Запальна мамасіта: 55-річна Сальма Хайєк покрутила пишними стегнами в ритмі пристрасної сальси

Танок у виконанні акторки вийшов настільки запальним, що мимоволі зазиває підкоритися чарам латинської музики.
Мексикано-американська акторка Сальма Хайек служить джерелом натхнення для мільйонів своїх фанатів по всьому світу - вона успішна, знаменита, красива і неймовірно сексуальна.
Артистка повністю віддається всьому, що робить: будь то роль в кіно, або танець у фан-зоні під час концерту.
Останнє якраз потрапило на камеру - Хайек відвідала концерт "короля сальси", співака і колишнього чоловіка Дженніфер Лопес, Марка Ентоні. Чарівні ритми латиноамериканської музики змусили пристрасну мексиканку пуститися в танок.
На ролику, який Хайєк виклала на своїй сторінці в Instagram, актриса танцює, як останній раз -спокусливо крутить стегнами і трясе розкішними чорними кучерями в ритмі запальної сальси.
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Раніше екс"перчинка", 48-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні-спідниці.
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