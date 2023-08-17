Затіяв брудну гру: чоловік Брітні Спірс шантажем вимагає у співачки гроші

Сем Асгарі обіцяє показати всьому світу "брудну білизну" Брітні, якщо вона не заплатить йому.

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Сем Асгарі шантажує Брітні Спірс / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Голлівуд знову лихоманить, і причина цієї лихоманки має ім'я - Брітні Спірс. У ЗМІ стали з'являтися чутки про те, що вона та її давній бойфренд, а нині - чоловік, Сем Асгарі, розлучаються всього після 14 місяців офіційного шлюбу. І причину розставання, знову-таки, звуть Брітні: нібито молодий красень викрив дружину в зраді.

Видання Page Six публікує нові подробиці розлучення, яке загрожує обернутися гучним скандалом. Так стало відомо, що Асгарі вимагає від колишньої коханої великі відступні і перегляду шлюбного контракту. В іншому випадку він погрожує опублікувати особисту інформацію про Спірс, яка може зіпсувати їй не тільки репутацію, але і життя.

"Асгарі намагається домовитися про поступки окрім свого шлюбного контракту, та погрожує оприлюднити надзвичайно незручну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять. Ось на чому зосереджений Сем", - повідомляє джерело.

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За умовами шлюбного контракту, який підписали Сем і Брітні, після розлучення кожен з подружжя залишається з тими ж коштами, з якими він вступав у шлюб, тобто Асгарі не може претендувати на гроші, зароблені співачкою до того, як вона офіційно стала його дружиною. Що ж стосується того капіталу, який Спірс встигла накопичити за час подружнього життя, то тут питання залишається відкритим. За неофіційними даними Брітні Спірс "коштує" мінімум 60 мільйонів доларів.

Асгарі, за словами джерела, має намір струсити з співачки якомога більше, а шлюбний контракт він оскаржує, посилаючись на те, що Бріт нібито була не в собі, коли підписувала шлюбний документ.

Втім, голлівудські таблоїди переконані, що у Сема нуль шансів - Спірс вже найняла кращих адвокатів, один з яких допоміг їй позбутися опіки батька. Ні Спірс, ні Асгарі новину про розлучення через зради не коментують.

Раньше Брітні Спірс звинувачували в прийомі важких наркотиків колишній чоловік і сини. До них приєднався і колишній опікун співачки, який переконаний, що життя Бріт закінчить передозуванням.

Також у ЗМІ з'явилися новини про те, що Брітні Спірс побила Сема Асгарі і вигнала його з дому. Їх бійку нібито навіть довелося рознімати охоронцям, а на шум сусіди викликали поліцію.

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