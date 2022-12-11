Гумористка з Аншлагу зізналася в романі зі стариганом Петросяном за часів Степаненко

Старий ловелас заводив службові романи прям у дружини під носом.

У Євгена Петросяна був роман з Оленою Воробей / instagram.com/vorobei_elena

Комік-путінст, чиє ім'я стало синонімом дурних та плоских жартів, Євген Петросян за часів сімейного життя з Оленою Степаненко зраджував їй з колегою, значно молодшою за нього.

Чи були це сексуальні відносини в обмін на протекцію, або просто відгомони кризи середнього віку у Вагановича, залишиться загадкою, проте його "жертва" підтверджує - роман був.

Коханкою Петросяна була акторка Олена Воробей. У романі з пропутінським артистом вона зізналася вперше за багато років в російському YouTube-шоу. Своє тривале мовчання про стосунки з коміком вона пояснює тим, що він на момент роману був щасливо одружений, а вона не хотіла втручатися у сім'ю.

Воробей зазначає: Петросян - єдиний артист за всю її кар'єру, з яким у неї були романтичні стосунки. Її приваблювало його почуття гумору.

"У мене були стосунки один раз з колегою по професії. Це був Петросян", - каже артистка.

Примітно, але оробей близька до слави серійної розлучниці, адже "крала" чоловіка з сім'ї мінімум двічі: це стосується батька її єдиної доньки, та коханця, з яким вона перебуває у відносинах зараз. Також у неї було мінімум 2 фіктивних шлюби.

Раніше стало відомо, що 41-річний соліст популярного в кінці дев'яностих-початку двохтисячних бойсбенда Backstreet Boys Нік Картер звинувачений у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною з інвалідністю.

Також дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, зізналася, що дозріла до нових стосунків після чуток про розлучення.

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