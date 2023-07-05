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"Я в шоці": заплакана дружина Віктора Павліка розповіла про обстеження 2-річного сина

Альона Вороніна
5 липня 2023, 15:51 оновлено 5 липня, 15:51
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Сину Павліка і Реп’яхової поставили серйозний діагноз. Під час обстеження у приватній клініці дитину довели до істерики, намагаючись силою взяти кров на аналіз.
Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
Заплакана дружина Віктора Павліка розповіла про обстеження 2-річного сина/ колаж: Главред, фото: Instagram repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка і бізнесвумен Катерина Реп'яхова розповіла, що її довели до сліз під час обстеження дворічного сина у приватній клініці. У маленького Михасика затримка мовлення, тому його мама ходить з ним до лікарів для проведення обстежень і визначення причини. Під час відвідування однієї приватної клініки її шокувало ставлення працівників закладу, зокрема, лікарки, яка обстежувала дитину.

Хлопчику, зокрема, призначили здати кров з вени для перевірки на вісім показників. Реп’яхова розповіла у сторіз в Instagram, що під час взяття крові з вени голка випала, і медики хотіли зробити прокол вже на іншій руці, у той час як в дитини вже почалася істерика.

"Ми погодилися здати Михасику кров з вени… Це просто пекло на землі те, що ми пережили… Вісім пробірок, зробили лише дві без катетера. Та голка в ручці, як мені було боляче… Потім голка вискочила, вона почала шукати на іншій ручці вени… Я просто встала і вийшла з дитиною. Все, що нам сказали, треба розбиратися. Можливо, навіть поїдемо до Ізраїлю… Якийсь відчай… Вибачте за правду, немає сил", – розповіла Катерина.

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Екатерина Репяхова
Реп'яхова розповіла про обстеження 2-річного сина у приватній клініці/ скрін

Після цього блогерка детальніше розповіла про обстеження. Вона зазначила, що лікарка заявила, нібито Реп’яхова під час вагітності перенесла інфекцію, і саме це вплинуло на розвиток дитини. Крім цього, медик сказала, що у хлопчика нібито родова травма.

"Мені такого наговорили, що я і досі шокована. Що під час вагітності я перенесла інфекцію або коронавірус, тому Міша не розмовляє… А ще у нього родова травма… Я шокована, мене залякали. А у виписці написано лише одне – затримка психо-мовного розвитку. Я нічим не хворіла під час вагітності, і на коронавірус теж", – зазначила Катерина.

Екатерина Репяхова
Реп’яхову довели до сліз у приватній клініці/ скрін

Врешті-решт вона зазначила, що склалося враження, нібито лікарка просто хотіла заробити. Так, аналізи, які їм призначили зробити, коштували дуже дорого. Один із них взагалі коштував 15 тисяч гривень, і цей аналіз роблять лише у цій клініці.

Також Катерина наголосила, що це неправильно – проколювати дитині другу руку напором, коли у малечі сильна істерика.

"Я встала і пішла з дитиною. Я буду далі продовжувати займатися цим питанням, тільки поступово, без стресу для дитини", – наголосила блогерка.

Раніше Катерина Реп’яхова розповіла, що її чоловік, український співак Віктор Павлік потребує лікування через проблеми з рукою, зараз він проходить усі необхідні дослідження у лікарні. Співак довго ігнорував проблему і звернувся до лікарні лише тоді, коли біль у руці вже став дуже сильним.

Також раніше повідомлялося, Катерина Реп’яхова продовжує займатися вдосконаленням своєї зовнішності. Вона розповіла, що незадоволена асиметрією верхньої губи, яка стала помітна після її недавньої ринопластики. Для корекції форми вона вирішила збільшити собі губи.

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Віктор Павлик Катерина Репяхова
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