"Злітати з пробитого дна, Наташа, це не високо": в Мережі висміяли Наташу Корольову, яка скакала

Наташа Корольова / УНІАН і скріншот з відео

Український телеведучий і медіаменеджер Дмитро Гордон ще раз публічно і заочно висміяв попспівачку Наташу Корольову ‒ яка не сказала з 24 лютого ні слова про війну, яку Росія (де вона живе і працює) розв'язала проти її рідної України. В Instagram Гордон поділився відео з королевою, де вона виконує якісь дивні фізичні вправи, стрибаючи при цьому вгору-вниз.

"Киянка Наташа Корольова, яка замовчує агресію Росії проти рідної України, не перестає мене радувати", - іронічно підписав Гордон відеоролик

Передплатники повністю підтримали медіаменеджера.

"Злітати з пробитого дна, Наташа, це не високо", "Їй вже нічого не допоможе. Таке не лікується нічим", " Знову стара виконує. Повна вікова криза", - написали вони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що скандально відомий російський стриптизер Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан - чоловік попспівачки Наташі Корольової), в черговий раз сів у калюжу зі своїми висловлюваннями на підтримку російської агресії.

До мати співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює кремлівську пропаганду в своїх соцмережах.

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