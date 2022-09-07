Вся в білому: онука Ротару в капелюшку від українського дизайнера зізналася в коханні Україні

Соня Євдокименко позувала у вишиванці та капелюшку від українського дизайнера / instagram.com/iamsofiaeve

Онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко живе в Нью-Йорку. Вона - часта гостя і учасниця модних показів і фотосесій в одній з фешн-столиць світу.

Однак перевагу дівчина віддає українським брендам і дизайнерам. Своїм прикладом вона популяризує в США українських кутюр'є і вводить моду на українське.

Так на своїй сторінці в Instagram Євдокименко нещодавно виклала знімок у білосніжному вбранні - традиційній українській сорочці з білою вишивкою, і стильному капелюшку з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського.

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Модель також доповнила фотографію двома емодзі сердечка в кольорах українського прапора. Таким чином онука Ротару висловила свою вдячність творчим співвітчизникам.

Соня Євдокименко позувала у вишиванці та капелюшку від українського дизайнера / instagram.com/iamsofiaeve

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