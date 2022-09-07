Вся в білому: онука Ротару в капелюшку від українського дизайнера зізналася в коханні Україні

Євдокименко доводить: не важливо, де знаходиться Українка, вона завжди найкрасивіша.
Онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко живе в Нью-Йорку. Вона - часта гостя і учасниця модних показів і фотосесій в одній з фешн-столиць світу.
Однак перевагу дівчина віддає українським брендам і дизайнерам. Своїм прикладом вона популяризує в США українських кутюр'є і вводить моду на українське.
Так на своїй сторінці в Instagram Євдокименко нещодавно виклала знімок у білосніжному вбранні - традиційній українській сорочці з білою вишивкою, і стильному капелюшку з перлами від українського дизайнера Руслана Багінського.
Модель також доповнила фотографію двома емодзі сердечка в кольорах українського прапора. Таким чином онука Ротару висловила свою вдячність творчим співвітчизникам.
Раніше південноафриканська і американська акторка Шарліз Терон знялася голяка в рекламі культового парфуму - з одягу на ній було лише оригінальне племінне намисто.
Також українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії показала, як примудряється підтримувати статус зірки Playboy і негласного секс-символу України.
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