Зустріли 14 лютого абсолютно голими: Емілі Ратаковскі підтвердила роман з відомим коміком

Ратаковскі зняла коханця в чому мати народила, при цьому сама забула надіти трусики, та потрапила в кадр.

Емілі Ратаковскі завела роман з коміком Еріком Андре / instagram.com/ericfuckingandre, instagram.com/emrata

У липні 2022 року Емілі Ратаковски розлучилася зі своїм чоловіком - актором і серійним зрадником Себастьяном Бір-Макклардом. З тих пір одній з найкрасивіших моделей на планеті приписували романи з різними зоряними холостяками. У кандидати на коханці Ратаковскі навіть затесався Бред Пітт, але ці чутки були швидко спростовані.

Проте Емілі все ж не довго насолоджувалася холостяцьким життям. На День святого Валентина стало відомо, з ким красуня перебуває у відносинах. Щасливчиком, який може коротати дні і ночі в компанії Ратаковскі, виявився американський комік, актор і телеведучий Ерік Андре.

39-річний артист створив собі ім'я максимально відвертої людини, його пародії і жарти часто перетинають рамки пристойності, до того ж він, як і Ратаковскі, може без збентеження роздягнутися при будь-яких умовах.

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Втім, саме це закохана парочка і зробила: 14 лютого на сторінці Андре в Instagram з'явилися фото, на яких Ратаковскі зняла їх разом - модель позує в одному бюстгальтері без трусиків, а комік і зовсім лежить на дивані в костюмі Адама. Свої інтимні частини Андре прикрив емодзі сердечка.

"Всіх з Днем святого Валентина!"- привітав комік шанувальників від себе та своєї супутниці.

Оголені фотографії епатажної парочки можна побачити тут.

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