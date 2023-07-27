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Вперше за час війни: Брежнєва повернулася до Києва після чуток про розлучення

Анна Підгорна
27 липня 2023, 21:11 оновлено 27 липня, 21:11
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Віра Брежнєва поділилася емоційним відео довгоочікуваної зустрічі з друзями і улюбленим містом.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва приїхала до Києва вперше з початку війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва, незважаючи на успішну кар'єру в країні-окупанті, яку їй вдалося побудувати до повномасштабної війни в Україні, з перших днів однозначно продемонструвала свою проукраїнську позицію.

Багато часу вона приділяла волонтерству. Щоправда, робила це за кордоном - допомагала біженцям, збирала гуманітарну допомогу тощо. З 24 лютого 2022 року Брежнєва не була в Україні.

І ось цей день настав. Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явилося відео - вона сідає в поїзд до Києва, на пероні її зустрічають друзі з букетом соняшників, вона від щастя, з гусячою шкірою і сльозами на очах, танцює в холі Київського залізничного вокзалу.

відео дня

"Мій сонячний Київ. Мої прекрасні друзі. Моя найочікуваніша подорож", - підписала ролик переповнена емоціями співачка. У коментарях шанувальники вітають Брежнєву з приїздом та ностальгують за рідним домом.

Дивіться відео повернення Віри Брежнєвої до Києва:

Раніше Лайма Вайкуле розсекретила, де ховалася Віра Брежнєва - фанати колишньої ВіаГри стурбовані тим, що вона та її сім'я зникли з інформаційного простору.

Також стало відомо що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

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