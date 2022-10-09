Повернення блудної співачки: як зара виглядає Марія Яремчук, яка зникла на 4 роки

Марія Яремчук зараз - співачка повернулася в Мережу через після 4 років відсутності / instagram.com/m_yaremchuk

У 2018 році Марія Яремчук, українська співачка і спадкоємиця легендарного Назарія Яремчука, повідомила про кінець своєї співочого шляху. Молоду артистку могла очікувати яскрава кар'єра, проте вона вважала за краще усамітнення - кожен вихід на сцену коштував їй панічної атаки.

З того моменту Яремчук практично не з'являлася в соціальних мережах, ЗМІ і не давала великих інтерв'ю. З початком повномасштабної війни в Україні дівчина почала постити звіти про волонтерську діяльність та антивоєнні заяви.

Нещодавно, вперше за 4 роки, вона показала, як виглядає зараз. У шкіряному береті та стильній вишиванці вона відвідала світський захід на Львівщині. Також вона привітала фанатів з підривом Кримського мосту. "Happy Кримськийміствпав day", - підписала фото співачка.

Шанувальники артистки з ентузіазмом сприйняли повернення Яремчук: в коментарях до фото, крім компліментів, вони висловлюють свою надію скоро побачити Марію на сцені з новими піснями.

Марія Яремчук зараз - співачка повернулася в Мережу через після 4 років відсутності / instagram.com/m_yaremchuk

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