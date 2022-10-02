Белла Хадід вийшла топлес на подіум: модель викликала фурор голою сукнею з незвичайного матеріалу

Белла Хадід вийшла на подіум топлес, де сукню з "фабрикана" нанесли на її голе тіло / instagram.com/bellahadid

В рамках Тижня моди, який зараз зробив зупинку в одній з кутюрних столиць світу - Парижі, американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід зробила те, що виходить у неї найкраще - революцію в світі моди.

З ім'ям екзотичної красуні пов'язано безліч рекордів, а кращі модні будинки мріють отримати контракт з нею. Белла любить свою справу, і готова віддатися їй повністю.

Що і зробила на подіумі під час показу нової колекції від французького бренду Coperni. Хадід вийшла до глядачів в туфлях і трусиках, прикриваючи оголені груди рукою.

Це було лише частиною перфомансу, суть якого полягала в нанесенні сукні на тіло моделі прямо під час показу. Дизайнери Coperni розпилили на шкіру моделі Fabrican - матеріал, який при затвердінні перетворюється в тканину.

Честі розфарбувати тіло однієї з головних красунь світу удостоївся також Манель Торрес - винахідник "фабрикана".

Через кілька секунд практично оголена Хадід вбралася в білосніжну сукню-футляр, дефіле в якій вона закінчила свій показ.

Coperni на своїй сторінці в Instagram подякували моделі за сміливість і за те, що вона стала частиною такого чудового шоу, якого раніше не бачив жоден подіум. "Спасибі, Белла, за цей чарівний момент, який назавжди залишиться в наших думках і серцях. Дякую за довіру, любов і приголомшливе виконання. Ми так пишаємося тим, що створюємо все разом. Нічого з цього не було б можливим без Манеля Торреса та його таланту. Коли мода зустрічається з технологіями", - пишуть представники бренду.

Раніше українська модель, Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях показала, як купається в морі в блузці і мереживних трусиках, які наскрізь промокли.

Також красуня-дружина українського боксера Олександра Усика в білій сукні засвітила пружні стегна і стрункі ніжки у фотосесії на тлі кам'яної пустелі.

Інші новини: