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"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

Анна Підгорна
26 червня 2023, 02:00
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Серце Примадонни в якийсь момент не витримало перенавантаження.
Алла Пугачова, Сергій Проханов
Сергій Проханов розповів про операції Алли Пугачової на серці / колаж: Главред, фото : instagram.com/alla_orfey, t.me/lunatheatre

Російська співачка Алла Пугачова ретельно стежить за собою - пластика, косметичні процедури, правильний макіяж і одяг. Але якщо зовнішнім виглядом їй іноді вдається обдурити час, здоров'я все-таки нерідко нагадує Примадонні про її вік.

Артистка довгий час курила і не дуже стежила за харчуванням, до того ж концертні графіки також були ненормованими. Згодом у неї розвинулися подагра, цукровий діабет і стенокардія. Проблеми з серцем Пугачова навіть вирішувала хірургічним шляхом.

Подробиці її операцій розкрив зірка фільму "Вусатий нянь" Сергій Проханов. В інтерв'ю для росЗМІ він розповів, що лежав в одній лікарні з Примадонною, і лікування вони проходили за схожими діагнозами у одного лікаря.

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"Мені пощастило, що я робив разом з Пугачовою Аллою Борисівною, ми лежали в сусідніх палатах. Ми у Бокерії стенти ставили. У неї вісім стентів, у мене два", - зазначає Проханов.

Відомо, що в країні-окупанті у Пугачової було мінімум дві подібні операції: перша виявилася невдалою, і її довелося виправляти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилетіла в рф, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Очевидці зазначили, що на церемонії прощання Примадонна трималася подалі і намагалася контактувати з усіма по мінімуму, що викликало у преси багато питань.

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