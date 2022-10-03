"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переробила найвідоміший хіт Винника

Jerry Heil презентувала пісню про Щекавицю / instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil переробила найвідоміший хіт Олега Винника "Вовчиця". Дівчина вирішила не відставати від трендів і презентувала трек про гору Щекавицю, яка вже стала неймовірно популярною серед користувачів.

Співачка створила кавер, в якому вона використовувала мелодію з пісні Винника і власний текст.

"Щекавиця у всіх мемах і щілинах, не могла обійти стороною", - написала в Instagram Jerry Heil.

У тексті дівчина акцентувала увагу на силі українського народу і пожартувала над темою того, що наші люди в любові зможуть пережити навіть ядерний удар.

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона сила і міць нашого єднання", - заспівала Jerry Heil.

Як відомо, в соцмережах розлетілися меми про ядерний удар і про те, як можна провести останні години життя. Користувачі оцінили ідею влаштувати оргію на горі Щекавиця в Києві. Серед жителів Києва виявилися люди, які навіть пообіцяли взяти участь у цьому "заході".

Цю ідею підтримали навіть Вєрка Сердючка з "мамою". Артисти опублікували фото в стрінгах з написом "Ми майже на місці".

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