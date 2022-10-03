УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переробила найвідоміший хіт Винника

3 жовтня 2022, 17:03

У тексті дівчина акцентувала увагу на силі українського народу.

Jerry Heil
Jerry Heil презентувала пісню про Щекавицю / instagram.com/thejerryheil

Українська співачка Jerry Heil переробила найвідоміший хіт Олега Винника "Вовчиця". Дівчина вирішила не відставати від трендів і презентувала трек про гору Щекавицю, яка вже стала неймовірно популярною серед користувачів.

Співачка створила кавер, в якому вона використовувала мелодію з пісні Винника і власний текст.

"Щекавиця у всіх мемах і щілинах, не могла обійти стороною", - написала в Instagram Jerry Heil.

У тексті дівчина акцентувала увагу на силі українського народу і пожартувала над темою того, що наші люди в любові зможуть пережити навіть ядерний удар.

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона сила і міць нашого єднання", - заспівала Jerry Heil.

Як відомо, в соцмережах розлетілися меми про ядерний удар і про те, як можна провести останні години життя. Користувачі оцінили ідею влаштувати оргію на горі Щекавиця в Києві. Серед жителів Києва виявилися люди, які навіть пообіцяли взяти участь у цьому "заході".

Цю ідею підтримали навіть Вєрка Сердючка з "мамою". Артисти опублікували фото в стрінгах з написом "Ми майже на місці".

Інші новини:

новини Києва війна в Україні ядерний удар вторгнення Росії Jerry Heil
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:58

У Підмосков'ї "чмобіки" жорстко відгамселили "дідів"-контрактників: десятки постраждалих

17:57

Гендиректора Запорізької АЕС повернули з російського полону - МАГАТЕВідео

17:27

Йде зачистка: ЗСУ взяли під контроль Борову на ХарківщиніВідео

17:24

США вивчають сценарій можливого ядерного удару Росії по Запорізькій АЕС - CNNВідео

17:03

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переробила найвідоміший хіт ВинникаВідео

Реклама
16:50

РФ потрібно "опустити та вигнати звідусіль": у Зеленського назвали умову завершення війниВідео

16:43

Росію найближчими днями чекає великий колапс: легендарний учений поділився прогнозомВідео

16:37

Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса ДжонсонаВідео

16:29

"Нам сказали відступати, але вам не говорити": "ЛНРівці" скаржаться на те, що росіяни їх кинулиВідео

16:24

Прикмети на 4 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб в будинок залучити гроші і достатокВідео

16:19

У Казахстані "кинули" Москву: Астана заперечила участь ОДКБ у війні Росії проти УкраїниВідео

15:59

"Склянка завжди наполовину повна": як швидко підняти собі та іншим настрійВідео

15:58

"Котел" під Лиманом: оточенців РФ "покришили" ЗСУ, недобитки прорвалися в КреміннуВідео

15:46

З машиніста - в офіцери: ЗСУ "відкобзонили" російського окупанта Аліка МелконянаВідео

15:42

Від проблеми не лишиться ні сліду: 4 способи, як розпушити пуховик після прання

15:37

Навіщо змащувати взуття олією: простий спосіб, який врятує від осінньої проблеми

15:24

Анексія захоплених територій України: Держдума ратифікувала "приєднання"

15:21

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить наскільки ви психічно сильна людина

15:12

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в УкраїнуВідео

15:11

Прем’єра Голосу країни на ТЕТ: Потап розповів, хто з учасниць його команди скоро стане матір’юВідео

Реклама
15:10

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитуванняВідео

14:48

Любовний гороскоп на жовтень-2022: коли найкращий час для нових знайомств, примирення і шлюбівВідео

14:26

"Хочу на фронт, на передову": Потап розповів, як рвався до лав ЗСУВідео

14:18

Остаточно і безповоротно: Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбуВідео

14:16

Майбутнє Путіна вже визначено, а Росії належить вибір між очищенням і розпадом - ГУР

14:13

Ядерний удар, воднева бомба і катастрофа для РФ на фронті: Росс назвав найнебезпечніші дні жовтняВідео

13:55

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

13:52

На Херсонщині зенітники з ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 за 11 млн доларів

13:41

У Туреччині відбудеться серія благодійних концертів Save Childhood за участі гурту THE HARDKISS

13:33

ЗСУ знищили бурята, який керував спецназом "ДНР" та 108-м десантно-штурмовим полком РФВідео

13:10

Чи завдасть Путін ядерного удару по Україні: астролог зробив прогнозВідео

13:10

Потужна ТОС Солнцепек військ РФ потрапила до рук ЗСУ і допоможе бити окупантів на полі боюВідео

13:09

ЗСУ ліквідували "спадкового військового" - окупанта РичаговаВідео

13:08

Не тільки Путін: Подоляк назвав людей, які керують війною проти УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра 4 жовтня 2022: Ракам - небезпека, Скорпіонам - сварки, Рибам - розчарування

12:46

"Ми втратили сина, але дуже раді": батьки Захарченка заявили, що заради РФ їм і сина не шкодаВідео

12:33

Кому не можна їсти червоне м'ясо: лікар розповів, що буде з організмом

12:25

Захисники України збили російський вертоліт Ка-52 на ЗапоріжжіВідео

12:24

Як не можна називати синів: чоловіки з цими іменами - кошмар для своїх матерів

12:23

ЗСУ звільнили херсонське село Михайлівка і підняли український прапор

Реклама
12:18

Новий бойфренд Наді Дорофєєвої засвітив її оголене фото

12:08

"Помилково" призвали половину мобілізованих: в РФ розгорівся скандалВідео

11:58

Кулеба про заяви Путіна: на "корисних ідіотів" на Заході у глави Кремля надії більше немаєВідео

11:28

США і партнери знищать армію РФ: ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь на ядерний ударВідео

10:59

ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

10:47

Пригожин та Кадиров послаблюють РосіюПогляд

10:36

Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, вони бісяться через Лиман – ISWВідео

10:34

"Герасимова підкупили люди з НАТО": у росіян - істерика через перемоги ЗСУВідео

09:57

РФ може застосувати торпеди "судного дня", підводний човен вже вийшов на випробування - розвідка НАТОВідео

09:43

Коротко про ядерний удар і лиманський котелПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти