Онука Алли Пугачової оголосили в розшук судові пристави - росЗМІ

Первісток Крістіни Орбакайте з дружиною дуже цікавлять спецслужби країни-агресора.

https://glavred.net/stars/vnuka-ally-pugachevoy-obyavili-v-rozysk-sudebnye-pristavy-rossmi-10516879.html Посилання скопійоване

Микиту Преснякова і Олену Краснову шукають судові пристави / колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Минулої осені російський актор і співак, онук Алли Пугачової та старший син Крістіни Орбакайте Микита Пресняков перебрався з дружиною, Оленою Красновою, до США. Пара нібито вирішила зайнятися пошуками власної американської мрії, хоча в світських колах країни-окупанта стверджують, що Микита втік зі страху перед "могилізацією".

Так чи інакше в Америці Пресняков-молодший вже облаштувався і настільки асимілювався, що геть забув про те, що залишив в країні на болотах. Однак про це не забули судові пристави, які оголосили в розшук його та Краснову.

РосЗМІ повідомляють, що фірма "Ніко спорт", якою володіє подружжя, продовжує працювати в країні-окупанті, а ось податки не платить. Так невістка Орбакайте, яка є гендиректором підприємства, заборгувала близько 80 тис. рублів.

відео дня

Крім того Преснякова-молодшого звинувачують у несплаті штрафів за порушення правил ПДР - до від'їзду він "накатав" на 60 тисяч. Автомобіль за документами належить "Ніко спорту". Поліцейські та податківці передали свої скарги на Микиту і Олену службі судових приставів.

Раніше українська ведуча і журналістка Наталія Мочейчук розповіла, що Пугачова і Галкін відмовилися давати їй інтерв'ю, коли вони випадково зустрілися в Юрмалі.

Також росЗМІ стали розпускати чутки про те, що двійнята Ліза і Гаррі не є дітьми Галкіна. Їх батьком називають фаворита Алли Пугачової, якому вона надавала знаки уваги.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.