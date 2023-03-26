"Влада поставила мені ультиматум": Ані Лорак вперше висловилася про війну і накинулася на Україну

Ані Лорак раптом заявила, що ще в 2014 році "влада України надала їй два варіанти і поставили в незручне становище".

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, через рік після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну, раптом згадала що вона українська співачка.

Лорак звинуватила владу України, що її в 2014 році змусили виїхати до Росії.

"На жаль, різні ЗМІ деякий час тиражують фейкові звинувачення і наклеп на мою адресу, намагаючись вплинути на громадську думку. Я відчуваю потребу в цьому зверненні, щоб ви, мої дорогі шанувальники, знали правду. Як ви знаєте, я - українська співачка, і я пишаюся своєю спадщиною і культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом довгих років, в тому числі представляла свою країну на "Євробаченні" і посіла друге місце. Однак, з початку конфлікту (війни - ред.) між Росією і Україною я опинилася в центрі уваги безлічі пліток без будь-яких фактів", - заявила Лорак.

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В Instagram вона також написала, що нібито в 2014 році її хотіли використовувати в Україні.

"У 2014 році деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях, з чим я не могла погодитися. В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками в своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не будеш співати в цій країні". Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу. Незважаючи ні на що, Україна завжди в моєму серці", - пояснила Лорак.

Лорак висловився про мовчання через війну

"Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували, і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити або зачепити, і якщо це сталося, я приношу свої вибачення. Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей в результаті конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знають моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось на війні", - зазначила Лорак.

Також Лорак зазначила на те, що в Росії її звинуватили в підтримці ЗСУ.

"Я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя", - заявила Лорак.

Концерти Лорак скасовують в Росії

Відзначимо, Лорак викотила такий пост після скандалу з її концертами в Росії. Мер російського міста Краснодар Євген Наумов виступив проти концерту співачки українського походження Ані Лорак.

Оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі.

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