Віра Брежнєва таємно виступає для російських олігархів - ЗМІ

У мережі поширюється чутка про те, що Брежнєва настільки збідніла без країни-окупанта, що змушена продавати свої принципи за криваві гроші.

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Вірі Брежнєвій приписують концерти в рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва до початку повномасштабної війни в Україні була вкрай популярною в країні-окупанті. Після 24 лютого вона відкрито заявила про свою проукраїнську позицію, зайнялася благодійністю і навіть стала записувати пісні українською мовою.

Час від часу Брежнєва виступає за кордоном, проте концертам не завжди вдається відбутися. Днями вона скасувала гастролі відразу в чотирьох містах - Лісабоні, Барселоні, Аліканте і Марбельї.

Російський ЗМІ зловтішаються, мовляв розгубила співачка свою популярність без підтримки російського глядача. Більше того, навіть приписують їй концерти на закритих вечірках для олігархів-країни окупанта, бо начебто їй не вистачає грошей на колишнє розкішне життя.

Один з таких, за чутками, стався днями - публіка залишилася задоволеною, а Брежнєва поїхала додому з 40 тис. євро в кишені. Більше подробиць про цей виступ не надавалося, а представники артистки цю новину не коментують.

До слова, це ж джерело повідомляє, що в країні-агресорі у Віри Брежнєвої все ще залишається цілих два модних бізнеси - косметичний бренд Vera by Vera Brezhneva, і люксовий одяг Myseasons.

Дивіться відеорепортаж про Віру Брежнєву та Костянтина Меладзе, та їхні стосунки під час війни в Україні:

Раніше стало відомо що Віра Брежнєва і її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

Тим часом Брежнєва випустила нову пісню українською мовою - через повномасштабну війну в Україні її творчість переносить значні трансформації.

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