Лайма Вайкуле розсекретила, де ховається Віра Брежнєва

Сім'я Брежнєвої, яка колись не сходила з перших шпальт преси країни-агресора, загадковим чином зникла з інформаційного простору.

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Лайма Вайкуле розповіла, де зараз знаходиться Віра Брежнєва / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa, instagram.com/laima_vaikule_official

Українська співачка Віра Брежнєва висловила чітку і однозначну позицію щодо війни в Україні: незважаючи на успішну кар'єру, популярність, вплив і великі гонорари, вона рішуче засудила країну-окупанта і обірвала з нею всі зв'язки.

Відомо, що спершу артистка перебувала в Польщі, де допомагала українським біженцям, потім - осіла на її з Костянтином Меладзе сімейній віллі в Іспанії. Сама Брежнєва про особисте говорить мало, а блог в Instagram стала присвячувати виключно творчості, внутрішнім трансформаціям і благодійності.

Від ЗМІ вона також тримається подалі, тому якісь подробиці про неї зараз знають тільки близькі друзі. Наприклад, в недавньому інтерв'ю латвійська співачка Лайма Вайкуле розсекретила, що Віра Брежнєва з сім'єю вже давно не в Іспанії, як прийнято вважати.

"Віра справжня, дуже красива. Віра в Ризі живе зовсім недалеко від мене. Я дуже рада, що вона тут з більшою частиною своєї родини", - стверджує Вайкуле. Також артистка зазначила, що Брежнєва планує взяти участь у музичному фестивалі "Randevu" наприкінці липня.

Дивіться відеорепортаж про Віру Брежнєву і Костянтина Меладзе, та їхні стосунки під час війни в Україні:

Раніше стало відомо що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурта ВІА Гра.

Тим часом Брежнєва випустила нову пісню українською мовою - через повномасштабну війну в Україні її творчість переносить значні трансформації.

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