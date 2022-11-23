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У мережі з'явилися рідкісні фото з першого весілля Сергія Притули

23 листопада 2022, 18:49

Шоумен вперше одружився в 2008 році.

Сергій Притула
Сергій Притула був одружений двічі: на Катерині Сопельник і на Юлії Андрійчук / instagram.com/siriy_ua

Волонтер, шоумен і політик Сергій Притула з 2015 року одружений на Катерині Сопельник, з якою ростить і виховує двох дочок: Соломію (2017) і Стефанію (2021).

Для Притули це - другий шлюб. Раніше він був одружений на Юлії Андрійчук. Від першого шлюбу у шоумена є син Дмитро, якому зараз 14 років. Відомо, що Сергій підтримує зв'язок з первістком і знаходиться в приятельських стосунках з колишньою дружиною.

Про їх шлюб відомо не багато. Сім'я швидко розпалася через непорозуміння, які Сергій і Катерина не змогли вирішити. Так розлучення пояснює сам Притула. Нещодавно в соціальній мережі TikTok з'явився рідкісні кадри з весілля діяча з його першою дружиною.

На відеоролику багато весільних кадрів пари. Сергій Притула на фото ще з довгим волоссям - таким його пам'ятають за часів резидентства в Comedy Club UA і зйомок скетч-шоу Файна Юкрайна.

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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