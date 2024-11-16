У родині Джима Керрі сталося горе

Голлівудський артист втратив свою рідну сестру.

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Померла сестра Джима Керрі / Колаж Главред, фото Facebook/ritacarrey, İnstagram/jimcarrey

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Померла рідна сестра Джима Керрі

Про це повідомив її чоловік

Рита Керрі, старша сестра Джима Керрі, померла 14 листопада.

Про це написав її чоловік Алекс на сторінці у Facebook 15 листопада.

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"З важким серцем і глибоким сумом", - написав він у її акаунті, "в оточенні своєї сім'ї та друзів Рита померла мирно і тихо".

Алекс зазначив, що хоча він і Рита, яка народилася і виросла в Канаді, були разом 16 років, вони одружилися тільки в липні минулого року "на весіллі на відкритому повітрі, про яке вона завжди мріяла".

"Ми подорожували світом і зустріли багато людей, яких ми вважаємо друзями", - продовжив він. "Рита була моїм найкращим другом, моєю коханою і моєю прекрасною дружиною. У Рити завжди була любляча душа, і вона хотіла допомогти всім, навіть абсолютно незнайомим людям".

Алекс також поділився поглядом на життя зі своїм давнім коханням.

За словами її чоловіка, улюбленим святом теле- і радіоведучої було Різдво, і він жартував, що це свято "було для неї повсякденним", і навіть спонукав її почати "збір коштів на допомогу місцевій благодійній організації".

"Це була чудова і божевільна подорож із Ритою", - написав він. "Вона наповнювала серце кожного радістю з кожним кроком, і я ніколи не забуду цю прекрасну і напрочуд талановиту жінку".

Він закінчив своє повідомлення Риті цитатою з "Прощавай, моя Любов" Джеймса Бланта і додав: "До нової зустрічі. У тебе справді був найкращий час у житті. Твій найкращий друг і чоловік Алекс".

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Хто такий Джим Керрі Джим Керрі - канадсько-американський актор кіно, телебачення та озвучування, телеведучий, комік, сценарист, продюсер, художник, співак. Володар двох і номінант на шість "Золотих глобусів", номінант на премію BAFTA, а також володар низки інших премій. Є одним із найбільш високооплачуваних коміків США і всього світу.

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