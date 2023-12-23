У ДТП разом з братом загинув молодий український актор

Сьогодні, 23 грудня в автокатастрофі загинув молодий український актор Роман Новак.
Про це стало відомо завдяки публікації Молодого театру на сторінці в Facebook. "Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові і нашому другові", - написали вони.
За інформацією видання "Вечірній Київ", в ДТП також загинув брат Романа Новака. Вони вдвох їхали до матері.
Роман Новак зіграв у багатьох виставах молодого театру в Києві. Зокрема, в його творчості ролі в таких спектаклях "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Осінній блюз", "Підступність і любов", "Соломія", "Сон літньої ночі", "Хомо ферус, або сука-любов!", "Цап-ка-цап", "Шинель".
Нагадаємо, раніше фільммейкер Руслан Володін героїчно загинув, захищаючи Україну від окупанта зі зброєю в руках. Причини смерті героя не розголошуються. Також не оголошують напрямок фронту, на якому працівник кіноіндустрії зустрів свою смерть.
Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.
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