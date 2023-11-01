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"Дізнавшись найстрашніше": Козловський відреагував на свою смерть у росЗМІ

Анна Підгорна
1 листопада 2023, 22:19
Козловський підколов окупантів за безглузді спроби залякати українців.
Віталій Козловський
Віталій Козловський прокоментував російський фейк про свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський, який з літа проходить військову службу, став жертвою нелюдського і ницого фейку авторства пропагандистів країни на болотах.

Окупанти у своїх Telegram-каналах поширюють "новину" про те, що Козловський загинув на фронті. Співак вирішив прокоментувати цю подію у своєму блозі в Instagram, щоб заспокоїти тих, хто переживав про його безпеку.

Віталій записав звернення, в якому заявив, що він живий і здоровий, а також закликав усіх довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Крім того на прикладі цього фейку співак пояснив важливість моральної та матеріальної підтримки українських захисників.

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"Мені люди показали новину, де наші [неадекватні] сусіди вже встигли мене поховати. Але я живий, я в порядку, і вдячний всім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти, і навіть дізнавшись найстрашніше із неофіційних джерел про когось з ваших близьких, не поспішайте панікувати. Ймовірно, це помилка або просто маніпуляція і фейк. А якщо вороги вже маніпулюють смертями живих, і в хід ідуть такі дешеві методи, значить справи, напевно, в них дуже кепські. Ще більше маємо зосередитись на тому, щоб допомагати нашим", - говорить Віталій Козловський.

Віталій Козловський
Віталій Козловський прокоментував російський фейк про свою смерть / instagram.com/vkozlovsky_music

Раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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