Успенська вирішила заробити на власній доньці: "гроші будуть сипатися на мене дощем"

Любов Успенська вклала чималі гроші в свою дочку, намагаючись її "розкрутити".
Скандальна російська співачка Любов Успенська вклала в свою дочку Тетяну Плаксіну божевільні гроші, але має намір їх "відбити."
68-річна Успенська збирається заробити на улюбленій доньці, причому, чималі суми. Вона впевнена, інвестиції окупляться, пише Стархіт.
"Я в неї вклала великі гроші і не боюся про це говорити. Такий у неї образ красивої, випещеної дівчини з прекрасними даними і освітою. Мені не шкода було фінансів. Знаю, що отримаю більше. Гроші будуть сипатися на мене дощем", - пояснила співачка.
Раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.
Також ми повідомляли, що співачка, яка народилася в Києві і яро підтримує російську війну в Україні Любов Успенська, може сісти у в'язницю на три роки.
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