Помер зірка "Тора", "Рима" та "Зоряних воєн" Рей Стівенсон

Медикам не вдалося врятувати Рея Стівенсона, який знайшов свій кінець на знімальному майданчику.

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Помер британський актор Рей Стівенсон / ua.depositphotos.com, pexels.com

На 58-році життя, за чотири дні до свого Дня народження, помер британський актор театру, кіно і телебачення Рей Стівенсон. Про це повідомляє видання Variety з посиланням на публічного представника артиста.

Точна причина смерті Стівенсона не уточнюється. Відомо, що йому стало погано на знімальному майданчику фільму "Казино на Іск'ї", звідки його доставили в лікарню. Там йому стали надавати необхідну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Рей Стівенсон - помітна фігура сучасного кінематографу. Глядачам він запам'ятається завдяки ролі римського легіонера Тита Пуллона в телесеріалі "Рим" (2005-2007). За 30 років акторської кар'єри він зіграв близько 40 ролей в таких успішних проєктах, як: "Король Артур" (2004; Дагонет), "Каратель: Територія війни" (2008; Каратель), "Тор" (Вольштагг), "Мушкетери" (2011; Портос), "Декстер" (Ісаак Сірко), "Дивергент" (Маркус Ітон), "Чорні вітрила" (Чорна борода), "Вікінги" (Оттар), та ін.

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Також актор був помітною фігурою для мультивсесвіту "Зоряних воєн" - він брав участь у створенні мультсеріалу "Зоряні війни: Повстанці" в ролі Гара Саксона, і знімався в серіалі "Асока" в ролі Бейлана Сколла.

На офіційній сторінці мультивсесвіту "Зоряних воєн" в Facebook Рею Стівенсону присвятили прощальне слово: "В нас розбилося серце, коли ми дізналися про смерть нашого дорогого друга Рея Стівенсона. Рей був неймовірним поєднанням таланту, тепла, гумору та сердечності. Нам пощастило, що Рей приєднався до галактики "Зоряні війни" як Гар Саксон у "Зоряних війнах: Повстанці", а останнім часом як Бейлан Сколл у "Асоці". Його здатність грати лиходія, будучи насправді такою доброю і турботливою людиною, є свідченням його неймовірного таланту. Його любили і поважали всі, хто його знав. Наші думки в цей час з його родиною".

Помер британський актор Рей Стівенсон / facebook.com/StarWars.UK

Раніше стало відомо про смерть модельєра і першого ведучого шоу "Модний вирок" В'ячеслава Зайцева - у нього раптово відкрилася кровотеча, в лікарні "відкачати" його не вдалося.

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