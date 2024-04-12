Останні 15 років поруч перебувала його партнерка Сандра Бергман Нільсонн, від якої два роки тому у нього народився син Джорджіо.

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Помер Роберто Каваллі / Колаж Главред, фото Вікепедія

Італійський дизайнер Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції.

За інформацією Corriere della sera, йому було 83 роки. І він якийсь час хворів. З ним поруч останні 15 років перебувала його партнерка Сандра Бергман Нільсонн, від якої два роки тому у нього народилася дитина Джорджіо.

Джордіо став шостою дитиною після Томмазо і Крістіани, народжених від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні, і Роберта, Рашель і Даніеле від другого шлюбу з Євою Дюрінгер, яка також була його правою рукою в модній "пригоді", що розпочалася в сімдесяті роки.

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Каваллі продав свій бренд 2015 року, майже відразу після останнього показу у вересні того ж року.

Каваллі народився у Флоренції 15 листопада 1940 року. У дитинстві він осиротів: його батько загинув під час нацистського рейду на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо). Ці образи - спогади про ранок, розпач і біль - назавжди залишаться в ньому: до 20 років він заїкався і мав багато проблем із концентрацією уваги.

Хто такий Роберто Каваллі Роберто Каваллі - італійський дизайнер одягу, засновник бренду Roberto Cavalli. Характерні риси стилю Каваллі: малюнки, що імітують шкури тварин, використання м'якої шкіри, клаптикова техніка, декорування речей блискітками та стразами, пише Вікіпедія.

Однак йому вдалося закінчити Флорентійську академію - настільки великою була його пристрасть спочатку до мистецтва, потім до фотографії і, нарешті, до моди. У сімдесяті роки він запатентував процес друку на шкірі і почав створювати клаптеві ковдри з матеріалів і квітів.

У 1970 році він представив свою першу колекцію на паризькому показі прет-а-порте. Він відкрив невеликий магазин у Сен-Тропе з продажу старих і перероблених джинсів у своєму власному стилі, куди прийшли Бріджит Бардо і Мік Джаггер.

Його візитною карткою стали сукні з леопардовим, зебровим або тигровим принтом: шифон і шовк, прозорість і чуттєвість надзвичайно. Сам він у своєму останньому інтерв'ю сказав, що це була саме одна з тих, що була його найулюбленішою, єдиною в житті: "Сукня з головою тигра, яку я змусив вдягнути Сінді Кроуфорд, коли вона приїхала з Трініта-ді-Монті, на площі Пьяцца ді Спанья. Тому що воно говорило про природу так само, як фотографії моїх квітів і тварин. Яке багато хто потім копіював. Але для мене було достатньо бути першим".

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