Помер "Пі-Ві Герман" - актор та комік Пол Рубенс

Життя Пі-Ві забрала смертельно небезпечна хвороба, яку артист приховував від публіки до останнього подиху.

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Помер Пол Рубенс - актор і комік, який грав Пі-Ві Германа / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Американський актор, сценарист і комік Пол Рубенс, відомий завдяки своєму сценічному альтер его Пі-Ві Герману, помер в одній з клінік Лос-Анджелеса у віці 70 років.

Смерть настала через рак, який Рубенс приховував від шанувальників протягом останніх шести років. Про це повідомили його близькі на сторінці артиста в Instagram.

"Минулої ночі ми попрощалися з Полом Рубенсом, культовим американським актором, коміком, письменником і продюсером, чий улюблений персонаж Пі-Ві Герман радував покоління дітей і дорослих своїм позитивом, дивацтвом і вірою в важливість доброти. Пол хоробро і таємно боровся з раком протягом багатьох років з властивими йому завзятістю і дотепністю. Обдарований і плідний талант, він назавжди залишиться в комедійному пантеоні і в наших серцях як дорогоцінний друг і людина з видатним характером і щедрістю духу", - написали вони в епітафії Полу Рубенсу.

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Втім, і актор після смерті звернувся до тих, хто йому близький і дорогий - до своїх глядачів. Сім'я Рубенса опублікувала його прощальні слова: "Будь ласка, прийміть мої вибачення за те, що я не розголосив те, з чим я стикався останні шість років. Я завжди відчував величезну любов і повагу з боку моїх друзів, шанувальників і колег. Я так вас всіх любив і мені подобалося творити для вас".

Пол Рубенс став всесвітньо відомий завдяки фільму "Велика пригода Пі-Ві"(1985) - комедійної, гротескної "одіссеї", яка також була кінодебютом Тіма Бертона в якості режисера на великому екрані. Головний герой стрічки - Пі-Ві Герман, комічний персонаж, придуманий Рубенсом на зорі його акторської кар'єри. До Пі-Ві, дивакуватого хлопчини, який схожий на ляльку для черевомовлення, з високим голосом і наївним поглядом на світ, Пол Рубенс незмінно повертався - у Германа було своє комедійне шоу, він знімався в образі Пі-Ві камео та ін.

Втім, артист був затребуваним і без свого дивного, але привабливого персонажа. За 45 років кар'єри він знявся в більш ніж 50 різних фільмах та серіалах, озвучував мультфільми і писав сценарії для комедійних шоу.

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