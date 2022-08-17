Український телеведучий розповів, чому Алла Пугачова мовчить про війну / колаж Фото УНІАН

Відомий український телеведучий Олег Панюта прокоментував поведінку легенди російської естради Алли Пугачової, яка на відміну від свого чоловіка Максима Галкіна, ніяких публічних заяв проти україно-російської війни не робила. Свою версію ведучий озвучив в інтерв'ю проєкту Аліні Доротюк на YouTube.

Панюта каже, що Пугачова дещо ображена на Україну, адже їй свого часу забороняли приїжджати з концертами.

Також телеведучий вважає, що від'їзд Примадонни з Росії – вчинок, який вже багато говорить про її ставлення до війни РФ проти України.

"Був період, коли вона в Україну не приїжджала більше 10 років. Я був на одному з концертів після того, як ця перерва Закінчилася. Вона вийшла на сцену "Палацу спорту" і перше, що вона сказала: "Кияни, привіт! Ви на мене не ображаєтеся?"Зал відповів:"Ні!" А вона сказала:" Ну і добре, тоді і я на вас не ображаюся"", – розповів Панюта.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Але, схоже, його це нітрохи не лякає. Комік продовжує відстоювати свою антивоєнну позицію публічно, іноді навіть на власних концертах. Так на одному з виступів у Латвії він видав жарт латиською мовою - про росіян, які нічого не розуміють

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