Український телеведучий розповів, чому Алла Пугачова мовчить про війну

Український ведучий новин Олег Панюта прокоментував неоднозначну поведінку свого кумира, легендарної російської естрадної співачки Алли Пугачової.
Відомий український телеведучий Олег Панюта прокоментував поведінку легенди російської естради Алли Пугачової, яка на відміну від свого чоловіка Максима Галкіна, ніяких публічних заяв проти україно-російської війни не робила. Свою версію ведучий озвучив в інтерв'ю проєкту Аліні Доротюк на YouTube.
Панюта каже, що Пугачова дещо ображена на Україну, адже їй свого часу забороняли приїжджати з концертами.
Також телеведучий вважає, що від'їзд Примадонни з Росії – вчинок, який вже багато говорить про її ставлення до війни РФ проти України.
"Був період, коли вона в Україну не приїжджала більше 10 років. Я був на одному з концертів після того, як ця перерва Закінчилася. Вона вийшла на сцену "Палацу спорту" і перше, що вона сказала: "Кияни, привіт! Ви на мене не ображаєтеся?"Зал відповів:"Ні!" А вона сказала:" Ну і добре, тоді і я на вас не ображаюся"", – розповів Панюта.
Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.
Але, схоже, його це нітрохи не лякає. Комік продовжує відстоювати свою антивоєнну позицію публічно, іноді навіть на власних концертах. Так на одному з виступів у Латвії він видав жарт латиською мовою - про росіян, які нічого не розуміють
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