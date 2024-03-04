Україна більше не лідер серед імовірних переможців Євробачення-2024 - букмекери

Пристрасті на конкурсі розпалюються - alyona alyona & Jerry Heil вперше за багато тижнів поступилися першим місцем.

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Лідер букмекерів на Євробаченні-2024 - Baby Lasagna з Хорватії / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Із середини січня Україна посідала перше місце в рейтингу ймовірних переможців на Євробаченні-2024 від букмекерів. На початку лютого наша країна лише зміцнила свої позиції після оголошення імені конкурсанта, який представлятиме Україну на конкурсі - alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Однак усе змінилося тиждень тому, коли Хорватія, яка за 30 років участі в Євробаченні жодного разу не вигравала, представила свого артиста. Ним виявився співак під псевдонімом Baby Lasagna. Його пісню "Rim Tim Dagi Dim" високо оцінили єврофани.

У зв'язку з цим рейтинг букмекерів сильно змінився. Хорватія потіснила Україну з першого місця. Щоправда, з незначним відривом: Букмекери оцінюють шанси Baby Lasagna на перемогу в 17%, а alyona alyona & Jerry Heil - у 15.

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Італія опинилася на третьому місці з вісьмома відсотками, а Бельгія і Швейцарія посіли 4 і 5 місце - 5%.

Варто зазначити, що номер і пісню Baby Lasagna часто порівнюють із фаворитом Євробачення-2023 - учасником із Фінляндії Käärijä та його "Cha Cha Cha Cha". На конкурсі він посів друге місце, хоча й випередив переможницю Loreen за глядацькими голосами.

Лідер букмекерів на Євробаченні-2024 - Baby Lasagna з Хорватії / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також зірку-сурдоперекладачку Нацвідбору-2024 Катерину Заботкіну, яка так сподобалася глядачам, розкритикували за непрофесіоналізм. На думку Українського товариства глухих її переклад був занадто вільним.

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