Невиліковна хвороба, яка "їсть людей": співак Melovin шокував заявою про здоров'я

Відомий український поп-співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) шокував заявою щодо свого здоров'я.
На своїй сторінці в TikTok артист повідомив, що хворий на невиліковну хворобу і тому так схуд.
"У мене невиліковна хвороба, яка, на жаль, не виліковується. Я давно хотів про це розповісти, але сам не міг зібрати себе в купу. Ви багато запитували мене, чому я так різко схуд. Все не просто так і я хочу поділитися цим з вами", - повідомив він.
За словами артиста, йому було складно зібратися з думками і розповісти про ситуацію привселюдно.
Артист повідомив, що він хоче розповісти про подробиці своєї хвороби. Він зробить це на своїй сторінці в Instagram.
На відео - заява співака про хворобу:
@mr.melovin
Подробиці в інсті - melovin_official♬ оригінальний звук - MÉLOVIN
"Я розповім, що це за хвороба, з чим її їдять і як вона їсть людей", - повідомив співак.
Нагадаємо, раніше блогер Богдан Шелудяк розкрив важливі деталі свого стану здоров'я, Він повідомив, що страждає рідкісним захворюванням - синдромом Гійєна-Барре. Це неврологічне захворювання впливає на периферичну нервову систему, що призводить до слабкості м'язів, паралічу та інших проблем з координацією рухів.
Також Богдан розповів про симптоми захворювання, які проявляються в ньому. Ведучий поділився, що у нього німіють кінцівки і утруднена мова. Він зазначив, що знаходиться в стані, що нагадує ефект важкого алкогольного сп'яніння.
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