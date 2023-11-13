Невиліковна хвороба, яка "їсть людей": співак Melovin шокував заявою про здоров'я

Український артист Melovin схуд останнім часом і виявилося, що не просто так.

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Співак Меlovin повідомив лякаючі новини про здоров'я / Колаж Главред, скріншот Тікток, прес-служби телеканалу"Україна"

Відомий український поп-співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) шокував заявою щодо свого здоров'я.

На своїй сторінці в TikTok артист повідомив, що хворий на невиліковну хворобу і тому так схуд.

Melovin шокував заявою про здоров'я / скріншот ТікТок, Melovin_official

"У мене невиліковна хвороба, яка, на жаль, не виліковується. Я давно хотів про це розповісти, але сам не міг зібрати себе в купу. Ви багато запитували мене, чому я так різко схуд. Все не просто так і я хочу поділитися цим з вами", - повідомив він.

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За словами артиста, йому було складно зібратися з думками і розповісти про ситуацію привселюдно.

Артист повідомив, що він хоче розповісти про подробиці своєї хвороби. Він зробить це на своїй сторінці в Instagram.

На відео - заява співака про хворобу:

"Я розповім, що це за хвороба, з чим її їдять і як вона їсть людей", - повідомив співак.

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Шелудяк розкрив важливі деталі свого стану здоров'я, Він повідомив, що страждає рідкісним захворюванням - синдромом Гійєна-Барре. Це неврологічне захворювання впливає на периферичну нервову систему, що призводить до слабкості м'язів, паралічу та інших проблем з координацією рухів.

Також Богдан розповів про симптоми захворювання, які проявляються в ньому. Ведучий поділився, що у нього німіють кінцівки і утруднена мова. Він зазначив, що знаходиться в стані, що нагадує ефект важкого алкогольного сп'яніння.

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