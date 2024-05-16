У кого Пугачова відбила Галкіна у двохтисячних - названо ім'я відомої ведучої

Примадонна зруйнувала не тільки свій шлюб із Кіркоровим, а й заручини Галкіна.

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Пугачова зруйнувала стосунки Галкіна з Чорнобровіною - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Комік і шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова разом з 2001 року, в офіційному шлюбі вони перебувають з 2011. Їхні імена нерозривно пов'язані, і сьогодні складно уявити, що у гумориста було особисте життя і до Примадонни.

Про цей епізод біографії Галкіна відомо вкрай мало. Так, у росЗМІ нещодавно з'явилася інформація про те, що на момент його знайомства з Пугачовою у нього були романтичні стосунки з іншою медійною персоною.

Галкіну приписують роман з Анастасією Чорнобровіною - телеведучою, відомою в країні-окупанті за ранковими шоу і передачею "Своя гра". Очевидці стверджують, що комік був справді закоханий і красиво залицявся до Чорнобровіної - з квітами, ювелірними прикрасами та ресторанами.

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Ба більше: Галкін навіть планував зробити Анастасії пропозицію. Але цьому завадила Алла Пугачова, яка відбила шоумена у менш вдачливої суперниці, і заради нього навіть покинула Філіпа Кіркорова.

Анастасія Чорнобровіна - ймовірна колишня кохана Максима Галкіна / instagram.com/utrorossii

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Максим Галкін - останні новини:

Раніше Ксенія Собчак зробила гучну заяву про дітей Максима Галкіна та Алли Пугачової. Журналістка непрозоро натякнула, що біологічною матір'ю близнюків стала не Примадонна, а інша жінка, та навела докази.

Також стало відомо, що Максиму Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти, які були розцінені, як протизаконна дія.

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