У 84-річного Джека Ніколсона деменція: "Доживає свої останні сумні дні"

Джек Ніколсон через хворобу уникає публічних появ / gettyimages.com

Режисер, сценарист, продюсер, один з найбільш номінованих і титулованих акторів за історію кінематографа Джек Ніколсон останнім часом став рідко з'являтися на публіці. Він уникає світських заходів, а папараці не можуть "засікти" його на вулиці.

Раніше передбачалося, що 84-річний актор просто береже себе - похилий вік і пандемія коронавірусу припускають певні запобіжні заходи для літніх людей.

Однак джерело, наближене до Ніколсона, заявляє - ізоляція актора не просто обережність. Він серйозно хворий і потребує постійного догляду.

За даними таблоїду Express, Джек Ніколсон зараз живе з дітьми в Лос-Анджелесі. У нього підозрюють деменцію, тому його близькі постійно знаходяться поруч.

"Фізично він в порядку, але його розум... Дуже сумно дивитися, як такого супер-талановитого актора, як Джек, наздоганяє така доля. Ймовірно, він доживає свої останні сумні дні",- прокоментувало неназване джерело для Express.

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Представники актора у ЗМІ не підтверджують, але і не спростовують цю інформацію.

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