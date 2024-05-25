Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

Легендарна українська телеведуча, блогерка і світська левиця Маша Єфросиніна сьогодні відзначає круглу дату - 45 років. Ведуча активно репостить привітання від своїх колег і друзів.
Не залишився осторонь і чоловік Маші Єфросиніної, який зараз несе службу в ЗСУ - Тимур Хромаєв. Незважаючи на нескінченні чутки про те, що Єфросиніна та її чоловік перебувають на межі розлучення, пара щоразу доводить зворотне. Так, на своїй сторінці в Instagram, Хромаєв зворушливо привітав дружину з днем народження.
"Машенька, сьогодні важливий день - у тебе День народження, та ще й кругла дата. Я не рахую роки разом, але я дуже вдячний долі, що зустрів тебе тоді в Ялті, і за кожен рік, місяць, день, які ми провели разом. Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сім'ю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині", - пише чоловік Єфросиніної.
Він зазначає, що в той час, коли він виконує свій військовий обов'язок, його дружина продовжує змінюватися. "Ти сама справляєшся з усіма обов'язками глави нашої сім'ї. Я тебе називаю "жінка-центр прийняття рішень" не дарма. Ти стала найнадійнішим тилом для мене і наших дітей. Дякую. І вітаю! Моя Маша, роки - це тільки шлях, який тебе загартовує. Люблю тебе", - ніжно написав Хромаєв.
Маша Єфросиніна - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловей було "занадто емоційним".
А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає у нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".
Раніше Маша Єфросиніна зізналася, як обманює оточуючих своїмобразом ідеальної діячки, яка тримає своє життя під найсуворішим контролем.
Також Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком ТимуромХромаєвим, у якого, за словами ведучої, і зараз дуже багато жінок.
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