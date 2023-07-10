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Трансгендерна жінка вперше поїде на конкурс "Міс Всесвіт" від Нідерландів

Анна Підгорна
10 липня 2023, 02:05
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Ріккі Колле має намір здобути перемогу в грудні, щоб стати надихаючим прикладом для тих, хто страждає від гендерної дискримінації.
Ріккі Колле
Ріккі Колле представлятиме Нідерланди на конкурсі "Міс Всесвіт" / колаж: Главред, фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Трансгендерна нідерландська модель і акторка Ріккі Колле 8 липня виграла конкурс краси Міс Нідерланди. Тепер 22-річна красуня представлятиме свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться в грудні 2023 в Сальвадорі, повідомляє видання PAGEANT Circle.

Колле з легкістю обійшла своїх суперниць, і отримала високі оцінки від журі. Тіару переможниці їй вручали діюча Міс Всесвіт Р'бонні Габріель (США) та Міс Нідерланди-2022 Она Муді.

Ріккі Колле - перша трансгендерна жінка, яка представлятиме Нідерланди на конкурсі "Міс Всесвіт". Також вона є другою трансгендреною конкурсанткою, яка претендує на цей титул - першою була іспанська модель Анхела Понсе в 2018 році.

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До слова, нинішня власниця конкурсів "Міс Всесвіт" та "Міс США", тайська підприємниця і медіадива Енн Джейкіен, також є трансгендерною жінкою.

Ріккі Колле
Ріккі Колле представлятиме Нідерланди на конкурсі "Міс Всесвіт" / instagram.com/rikkievaleriekolle

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