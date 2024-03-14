Трагедія сталася в родині фіналіста шоу "Холостячка"

Олексій Тригубенко зізнався, що досі не може повірити у втрату близької людини.

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У Олексія Тригубенка померла мама / колаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Лише нещодавно Олексій Тригубенко, бізнесмен і суперфіналіст першого сезону шоу Холостячка, ділився з шанувальниками у своєму блозі в Instagram радісними новинами - він уперше став батьком. Сина Марка йому народила загадкова обраниця.

Чоловік був такий щасливий поповненню в родині, але нещодавно його спіткала страшна втрата. Тригубенко повідомив, що пішла з життя його мама.

Він опублікував коротке повідомлення на чорному тлі: "У мене була найкраща мама в світі. Тепер вона з бабусею. Не вірю..."

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Чоловік у скорботі не став розкривати подробиці смерті матері. Тригубенко завжди був дуже близький зі своєю сім'єю, і важко переживає цю втрату. У коментарях у блозі підписники висловлюють співчуття Олексію та його близьким.

У Олексія Тригубенка померла мама / instagram.com/aleksey_trygubenko

Що таке Холостячка? Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

Раніше стало відомо про смерть музи режисера Федеріко Фелліні італійської акторки Сандри Міло, найбільш відомої завдяки фільму "8 1/2". Артистці було 90 років, 70 з яких вона присвятила творчості.

Також зарубіжні ЗМІ, з посиланням на заяву сім'ї артиста, повідомили, що Френк Фаріан, засновник та ідейний натхненник легендарного гурту Boney M, помер у своєму будинку в Маямі.

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