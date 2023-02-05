Тарзана з ганьбою виганяють з Казахстану

Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко раніше відзначався скандальними заявами про війну в Україні.

Сергій Глушко, Тарзан / instagram.com/tarzan___official

Чоловіка Наташі Корольової Сергія Глушка (Тарзан), який активно підтримує війну проти України, виганяють з Казахстану.

Разом з колективом "Недитячі байки" його не допускають до виступу саме через підтримку війни, пишуть місцеві ЗМІ.

Тим часом актриса Людмила Лосєва, відповідальна за організацію гастролей, про скасування виступу нічого не знає. За її словами, це "витівки конкурентів".

"Це безглузда стаття, абсолютно ліва, абсолютно безпідставна. Ми взагалі думаємо, що це якась конкурентна компанія закинула в інтернет дурну статтю для того, щоб продажі збити. Оскільки зараз в Казахстан їздить багато російських акторів, це просто боротьба всіх конкурентних компаній", - заявила Лосєва.

Нагадаємо, співачка Наташа Корольова, яка наполегливо продовжує мовчати про вторгнення Росії в Україну, з'явилася без чоловіка на світському заході. На своїй сторінці в Instagram вона показала кадри, на яких веселилася, не стримуючи себе. Такою розкутою її не бачили давно.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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