Син Повалій закликає зупинити війну в Україні, поки його мати танцює в РФ / instagram.com/denis.povaliy/

Син співачки Таїсії Повалій Денис виступає проти війни в Україні, поки його мати відкрито підтримує Росію і виступає на різних концертах в країні-агросорі.

Денис разом з дружиною і маленьким сином з початку повномасштабної війни РФ проти України поїхав до Іспанії.

Через тиждень після початку війни він опублікував пост, в якому висловив своє ставлення до подій, а нещодавно у своєму Instagram син співачки змінив головне фото - на тлі українського прапора зображено напис "Stop the War".

"21 століття на дворі, а світ встановлюється за допомогою танків і ракетниць ... дуже-дуже співчуваю всім, хто опинився в цьому пеклі! У Києві мене чекають найрідніші, родичі в сусідніх областях, мої милі друзі, які всім серцем підтримують нашу сміливу країну. Зрозуміло, що кричати "зупиніть війну" - крапля в морі... Просто тепер стало остаточно ясно, що світ давно збожеволів і швидше за все ніколи в ньому не був. Ще вчора, поки ми мірялися кількістю передплатників, у світі горіли і горять десятки гарячих точок. Тепер війна в моєму місті....",- писав тоді син Повалій.

instagram.com / denis.povaliy/

Тим часом його мати, яка мовчить з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розважає росіян. На концерті до 9 травня, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". Співала вона її українською.

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