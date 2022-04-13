"Якби не ця історія з Україною": Макаревич розповів, як Росія споганила йому життя

Музикант в черговий раз засудив вторгнення РФ в Україну.
Лідер групи "Машина часу" Макаревич Андрій Макаревич дав відверте інтерв'ю, де в черговий раз підкреслив абсурдність російської війни проти України
З молодою дружиною і сином вони живуть тепер в Ізраїлі. Музикант не став залишатися в країні, яка бомбить мирні українські міста. Але поки що він не відчуває себе ізраїльтянином.
"Поки мені дуже заважає слабке володіння мовою. Я пізно взявся за його вивчення. Взявся б Я років двадцять тому, я б вже легко і вільно говорив. А це дуже важлива, може бути, навіть перша річ для вивчення країни", - заявив Макаревич в інтерв'ю виданню "Весті".
Війна Росії стала тим болем для артиста, з якою доводиться справлятися кожен день.
читайте такожМакаревич висловився, чий борщ і порівняв його з польською горілкою"Якби не ця історія з Україною, я був би абсолютно щасливий. Це сильно затьмарює існування", - підсумував Макаревич.
Нагадаємо, раніше російський рок-співак, який незважаючи на війну Росії в Україні, продовжує підтримувати українців, повідомив про народження четвертого сина.
Раніше лідер групи Машина часу Макаревич Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.
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