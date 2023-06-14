Свічка як символ співчуття: Ротару прореагувала на обстріл Одеси

Росіяни випустили по Одесі ракети типу "Калібр", в результаті чого є загиблі і постраждалі. Свої співчуття одеситам озвучила Софія Ротару.

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Софія Ротару опублікувала пост співчуття в Instagram / колаж Главред, фото УНІАН і Instagram

Відома українська естрадна і попспівачка Софія Ротару відреагувала на підлий удар ракетами класу "Калібр", який російські окупанти завдали по Одесі в ніч з 13 на 14 червня. Як і раніше з аналогічних трагічних приводів вона виклав пост в Instagram-stories у вигляді жалісливої картинки.

На чорно-білому фото - одне зі зруйнованих в результаті атаки будівель і напис: Одеса. 14.06.2023. Своє ставлення співачка передала свічкою - символом співчуття.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається мінімально афішувати.

Через це в країні-агресорі РФ на співачку почалося справжнє полювання - на неї написали донос, і зараз гепрокуратура країни-окупанта працює над конфіскацією її майна в анексованому Криму і в Москві.

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