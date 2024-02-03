Можна заряджати електростанцію: гурт NAHABA порвав Нацвідбір і журі

В Україні триває національний відбір на Євробачення 2024.

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Гурт Nahaba запалив на Нацвідборі / Колаж Главред, скріншот

В Україні продовжують обирати артиста, який представить Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2024.

Так, справжніми запальничками виявився колектив Nahaba з піснею Glasss. Артисти буквально підірвали данспол.

Дивитися виступ NAHABA

Коментуючи виступ гурту, один із членів журі Андрій Данилко пожартував, що пісня нагадує йому один із хітів російського гурту Тату.

Йому втім заперечив і член журі Сергій Танчинець і самі учасники колективу. Які також додали, що абсолютно не надихалися цим гуртом.

Нагадаємо, раніше букмекери визначили ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. З абсолютним відривом від решти учасників - з імовірністю 54% - перемогу пророкують дуету Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". На другому місці опинився співак Melovin із треком "Dreamer" - 17%. Трійку фаворитів замикає Anka - пісня "Палала" може принести їй перемогу на Національному відборі з імовірністю у 8%.

Раніше також Андрій Данилко у фіналі Нацвідбору Євробачення 2024 заявив, що він уперше публічно говоритиме українською мовою.

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