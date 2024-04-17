Стала бабусею вперше: у "мами" Вєрки Сердючки народилася внучка

Відома українська акторка-комедіантка Інна Білоконь (більш за своїм сценічним образом як "мама" Вєрки Сердючки), вперше стала бабусею - її донька Яна народила дитину. Про це команда артистки повідомила в соціальній мережі Instagram.
Колеги привітали Інну Білоконь та її родину з народженням першої онуки.
"Наша "мама" стала бабусею! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND щиро вітає Інну Білоконь та її родину з народженням онуки!!!", - ідеться в повідомленні.
Хто така Інна Білоконь?
Інна Білоконь - українська актриса, комедіантка. Найбільш відома виступами у творчому амплуа мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, яка всюди супроводжує співачку з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.
Нагадаємо, раніше кондитер і зірка шоу "МастерШеф" Ліза Глинська відверто розповіла, як втратила дитину під час пологів. Вона вперше розкрила подробиці особистої трагедії.
Також подруга Аліни Гросу розповіла про нового чоловіка співачки, шлюб якої для багатьох виявився несподіванкою. Артистка вже вдруге укладає союз - її перший сімейний досвід виявився невдалим.
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