Стала бабусею вперше: у "мами" Вєрки Сердючки народилася внучка

Вєрка Сердючка та її команда привітала свою сценічну "маму" - артистку Інну Білоконь - з народженням онуки.

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Вєрка Сердючка та її сценічна "мама" Інна Білоконь / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Відома українська акторка-комедіантка Інна Білоконь (більш за своїм сценічним образом як "мама" Вєрки Сердючки), вперше стала бабусею - її донька Яна народила дитину. Про це команда артистки повідомила в соціальній мережі Instagram.

Колеги привітали Інну Білоконь та її родину з народженням першої онуки.

"Наша "мама" стала бабусею! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND щиро вітає Інну Білоконь та її родину з народженням онуки!!!", - ідеться в повідомленні.

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Хто така Інна Білоконь? Інна Білоконь - українська актриса, комедіантка. Найбільш відома виступами у творчому амплуа мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, яка всюди супроводжує співачку з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.

Нагадаємо, раніше кондитер і зірка шоу "МастерШеф" Ліза Глинська відверто розповіла, як втратила дитину під час пологів. Вона вперше розкрила подробиці особистої трагедії.

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