"Став зіркою на небі": співак популярного K-pop гурту вчинив самогубство

25-річний Мун Бін перебував на піку слави, але поповнив ряди сумнозвісних "ідолів", які вкоротили собі віку.

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Помер Мун Бін - член гурту Astro наклав на себе руки / instagram.com/moon_ko_ng, flickr.com (Yun Huang Yong)

Південнокорейський актор, модель і співак, член популярного K-pop гурту ASTRO 25-річний Мун Бін 19 квітня був виявлений у своїй квартирі в Сеулі без ознак життя. Про це повідомляє CNN.

Його колеги стали хвилюватися, коли артист пропустив репетицію. Менеджер Мун Біна приїхав до нього додому, але там йому ніхто не відповідав. За допомогою поліції двері в житло співака було відкрито. Тіло Біна не має ознак насильницької смерті, проте поліцейські не роблять офіційних заяв, поки не з'являться результати аутопсії. За попередніми даними Мун Бін вчинив самогубство.

Представники музичного лейблу Fantagio, з яким співпрацював артист, вже висловили свої співчуття: "Він раптово покинув нас і став зіркою на небі. Всі учасники Astro, працівники Fantagio, керівники та співробітники, які були разом з ним протягом довгого часу, глибоко оплакують померлого у величезній печалі і шоці. Він завжди любив і думав про своїх шанувальників більше, ніж будь-хто інший".

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Мун Бін почав свою кар'єру в шість років - він був моделлю, знімався в рекламах і музичних кліпах. Три роки по тому отримав свою першу роль - в дорамі "Хлопці кращі за квіти". Після цього став співпрацювати з лейблом Fantagio, який в 2016 році створив бойзбенд ASTRO, що швидко набирав популярність.

У 2019 співак брав відпустку від сценічної діяльності за станом здоров'я, проте через чотири місяці повернувся до колег по гурту. У 2020 році разом з Санха з Astro створили власний дует (не припиняючи діяльність в колективі). За день до смерті Мун Біна стало відомо, що їх дует був запрошений виступити на щорічному музичному фестивалі "Концерт мрії", який повинен відбутися 27 травня.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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