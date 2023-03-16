"Суцільна антиросійська вакханалія": Лавров висловився про концерт Сердючки, на якому побував

Лаврову не сподобалися "гасла", які Сердючка вигукувала на концерті в італійському Неаполі.

Вєрка Сердючка на концерті / УНІАН і скріншот з відео

Продюсер і концертний промоутер Сергій Лавров побував на одному з концертів українського артиста Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

За інформацією FBM.ru, концерт артиста проходив в італійському місті Неаполь. Сам Лавров повідомив, що він залишився в "жаху від побаченого".

"Досі перебуваю в жаху від побаченого. Я так розумію, що за роботу він отримує два гонорари. Один - за концерт, а другий – за ту вакханалію, яку влаштовує на своїх виступах. Концерт нагадував суцільну антиросійську демонстрацію. Це був якийсь жах. Демонстрацію влаштовували перед концертом, під час нього і після", – каже путініст.

відео дня

За його словами, Андрій Данилко "вигукував гасла" після кожної пісні. За словами нікому невідомого продюсера, це був найгірший концерт в його житті.

Він також поскаржився на те, що Данилко зробив вигляд, що не знайомий з Лавровим, а потім надіслав йому смс: "Після того, що ваша країна зробила у нас в Україні, нам нема про що і нема чого більше розмовляти!".

"Просто було огидно!"- ображено розпустив соплі путініст Лавров.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко прийняв рішення перенести Європейський благодійний тур Вєрки Сердючки через погане самопочуття. Виявилося, що артиста звалила з ніг висока температура, а також крововилив в голосову зв'язку.

Раніше також Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Вас також може зацікавити: