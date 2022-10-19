Зовсім не Бред Пітт: з ким зустрічається Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі зустрічається з Оразіо Ріспо / instagram.com/inamoratawoman

31-річна модель і акторка Емілі Ратаковски розлучилася з чоловіком і батьком її єдиної дитини, актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Причиною розставання стали регулярні зради чоловіка.

Зоряна красуня залишалася на самоті зовсім недовго. Спершу їй приписували роман з американським актором Бредом Піттом.

Однак папараці видання The Daily Mail спіймали Ратаковскі на побаченні з зовсім іншим чоловіком. Після журналістського розслідування з'ясувалося, що модель, ймовірно, закрутила роман зі своїм давнім знайомим, 35-річним Оразіо Ріспо.

Чоловік є багатим спадкоємцем відомого нью-йоркського ріелтора, чиєю спеціальністю є елітна нерухомості. Також Ріспо старший є власником бренду спідньої білизни BANDEBRA.

Оразіо, хоч і має освіту політолога, своє життя присвятив музиці - працює діджеєм і раніше був власником музичного магазину.

Раніше Емілі Ратаковскі приписували роман з одним з головних красенів Голлівуду-актором Бредом Піттом. Інсайдери вже встигли повідомити цікаві подробиці про цю пару.

Представник колишньої дружини Пітта, актриси Анджеліни Джолі, вже зробив заява від її імені Про особисте життя Бреда. Можливий роман Пітта з Ратаковскі викликав у неї неоднозначну реакцію.

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