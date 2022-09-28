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"Залишайтеся з нами": стали відомі подробиці роману Бреда Пітта і Емілі Ратаковскі

28 вересня 2022, 03:04

Зоряну пару вже охрестили жартівливим словом "Бредаковскі".

Бред Пітт, Емілі Ратаковски
Бред Пітт і Емілі Ратаковскі зустрічаються - подробиці стосунків / imdb.com, instagram.com/emrata

У Голлівуді з'явилася нова пара: Бреду Пітту і Емілі Ратаковски приписують роман. Один з головних красенів американського кіно і успішна модель вже не раз були помічені на відпочинку.

Видання Page Six, з посиланням на інсайдера, зазначає, що в даний момент ні модель, ні актор не знаходяться в офіційних відносинах з ким-небудь. Однак те, що вони обидва вільні продовжує інтригувати публіку.

Інсайдер радить продовжувати тримати "руку на пульсі", адже скоро про "Бредаковскі" може з'явитися вкрай цікава інформація.

Емілі Ратаковскі нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком, актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом. Вона самотужки виховує їх спільного однорічного сина Сильвестра Аполло. Причиною розставання називають хронічну невірність Бір-Маккларда.

Бред Пітт також в розлученні - після важкого судового процесу з безліччю скандалів і взаємних звинувачень, які тривали близько 3 років, він розірвав шлюб з акторкою Анджеліною Джолі.

Раніше українська модель, Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях показала, як купається в морі в блузці і мереживних трусиках, які наскрізь промокли.

Також красуня-дружина українського боксера Олександра Усика в білій сукні засвітила пружні стегна і стрункі ніжки у фотосесії на тлі кам'яної пустелі.

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шоу-бізнес Бред Пітт Ратаковски Емілі Ратаковски новини шоу бізнесу
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