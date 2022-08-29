Сосєдов вимагає поставити на коліна Меладзе, який повернувся в Росію

Валерій Меладзе, Сергій Сосєдов / скріншот

Співак Валерій Меладзе, який виступив проти війни, але повернувся в Росію, став "жертвою" Сергія Сосєдова. Музичний критик всіляко намагається очорнити засуджують вторгнення РФ в Україну зірок.

Сосєдов заявив, що зірки не повинні висловлюватися на політичні теми. У артистів одне завдання - співати. Також він влаштував істерику.

"Я б їх усіх закрив, тих, хто там щось вякає проти Росії. Всім би перекрив кисень! Всіх треба приводити до тями, тому що знахабніли, всі ці Хаматови і Меладзе. Не пускав би я їх сюди назад, або ж пускав, але, щоб стояли на колінах і били чолом", - не вгамовувався Сосєдов.

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Нагадаємо, російський співак Валерій Меладзе, який підтримав Україну у війні проти Росії, повернувся в РФ і відіграв свій концерт, вперше за довгий час. Кадри з концерту Меладзе, який, до речі, пройшов з аншлагом, опублікували користувачі інтернету.

Нагадаємо, раніше у Росії повідомили про розставання зіркової пари Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе.

За словами блогера, яка і озвучила цю інформацію, якийсь наближений до сім'ї чоловік повідомив, що проблеми в сім'ї були давно і ось пара прийняла рішення розлучитися. Також стало відомо, що пара ніяк не коментує свої стосунки.

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