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Солістка популярного українського гурту розповіла про смерть близької людини через генератор

29 листопада 2022, 17:42

Підвищений попит на прилад призводить до необхідності згадати правила безпечного використання генератора.

Vivienne Mort, Даніела Заюшкина
Даніела Заюшкіна розповіла, що її близька людина померла через неправильне використання генератора / instagram.com/viviennemort

Українська співачка, лідер гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкина вирішила скористатися своїм впливом і медіапопулярністю, і нагадала підписникам правила безпечного використання генератора в домашніх умовах.

Артистка підняла цю тему з двох причин: через блекаути люди рятуються генераторами - отримують життєво необхідні тепло і електроенергію. Друга причина полягає в тому, що вона на собі зазнала наслідків неправильного використання приладу.

Заюшкина на своїй сторінці в Instagram зізналася, що через недотримання правил безпеки померла її близька людина. "За останні дні я дізналася про чимало випадків отруєння чадним газом під час використання генератора вдома. В одному селі дві сім‘ї заснули і не прокинулися, тому що не знали або не дотримувалися правил безпеки при використанні генератора.Також з цієї причини загинула близька мені людина", - розповідає співачка.

Тому вона взяла на себе відповідальність нагадати шанувальникам правила безпечного використання бензинового, дизельного або інвенторного генератора: "Перше і головне: генератор має знаходитися на відкритому повітрі. Генератор має бути розташований щонайменше за шість метрів від вікон. Заправляти генератор потрібно виключно на відкритому повітрі. Бензин або дизель потрібно зберігати подалі від генератора — це може викликати пожежу. Сам генератор під час роботи не повинен торкатися стін, інших речей — це може викликати пожежу".

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.

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