Солістка Kazka натякнула на вагітність: "Не помічаєте"

Олександра Заріцька інтригує фанатів радісними новинами.

https://glavred.net/stars/solistka-kazka-nameknula-na-beremennost-ne-zamechaete-10615025.html Посилання скопійоване

Олександра Заріцька новини - Заріцька в новому відео спровокувала чутки про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Коротко:

Заріцька показала фрагмент нового кліпу

У кадрі шанувальники помітили натяки на весілля та/або вагітність зірки

Українська співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька наробила галасу в Мережі тизером до її нового треку "Мушлі". Увагу шанувальників привернув не тільки чуттєвий образ артистки.

У своєму блозі в Instagram Заріцька опублікувала короткий ролик, у якому позує напівоголеною в мушлі - тіло Олександра ховає за тонкою тканиною, що м'яко огортає її вигини. Відео вона супроводила інтригуючим написом: "Нічого не помічаєте на цьому відео?"

У коментарях фанати помітили, що на безіменному пальці співачки красується каблучка. З цього багато хто зробив висновок, що зірка могла зіграти таємне весілля з коханим.

Друга версія: можлива вагітність Заріцької - співачка позувала в ракурсах, у яких її живіт був прихований від камери. До того ж вона пообіцяла, що незабаром покаже світлини, які для неї зробила Луїза Аветісян - фотографка, яка спеціалізується на "вагітних" фотосесіях. Її послугами, приміром, користувалися Євген Кот і Наталія Татарінцева, коли очікували появи на світ свого первістка.

Дивіться відео з Олександрою Заріцькою в мушлі:

Останні зіркові новини:

Раніше українська співачка Надя Дорофєєва вперше повідомила про майбутнє материнство - прямих відповідей на це питання вона до цього уникала, проте тепер зважилася на відвертість.

Також Главред розповідав, що ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна зробила інтимне зізнання про те, що її змусило плакати дві доби та переосмислити життя.

Читайте також:

Хто така Олександра Заріцька? Олександра Заріцька - українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон - як учасниця, 12 сезон - тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон - посіла 7 місце у складі гурту "KAZKA") і "Танці з зірками-8".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред